Врач рассказала, как правильно употреблять имбирь и куркуму для похудения

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Добавление в рацион всего двух специй — куркумы и имбиря — позволит не только оздоровить кишечник, но и поможет сбросить лишний вес, рассказала врач из Германии Микаэла Акст-Гадерманн. Она поделилась схемами правильного приёма этих добавок.

Как пояснила доктор, обе специи обладают выраженным противовоспалительным эффектом, а организм человека имеет свойство накапливать жир при воспалительных процессах. С другой стороны, и сам жир провоцирует появление воспалений, передаёт MedikForum.

Эксперимент показали, что куркумин, содержащийся в куркуме, предотвращает появление в кишечнике воспалений и препятствует накоплению жира. Имбирь действует похожим образом и к тому же «разгоняет» метаболизм.

Активный ингредиент куркумин проявил себя как вещество, сжигающее жировые клетки. Имбирь действует очень похоже: некоторые его компоненты плавят жир и предотвращают образование воспалительных соединений. Кроме того, имбирь ускоряет обмен веществ, — пояснила медик.

Для достижения оздоровительного эффекта в день нужно употреблять кусочек свежего имбиря размером примерно в сантиметр. Его можно использовать как приправу для различных блюд, а можно просто добавить в чай. А куркуму стоит всегда сочетать с обычным перцем — так специя лучше удвоится и будет действовать эффективнее.

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