Врач рассказал, сколько времени больной коронавирусом может заражать других

https://static.news.ru/photo/8ab09014-1b3b-11eb-a5d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christin Klose/dpa-tmn/Global Look Press

Количество дней, в течение которых заразившийся коронавирусом человек может быть заразен для других, зависит от формы болезни. Об этом рассказал доктор-иммунолог Владислав Жемчугов.

Врач отметил, что гражданам, которые были в «контактной» группе, стоит носить маски. Особенно это касается тех, кто находился рядом с больным в течение всего инкубационного периода.

И второе: помнить, что человек может быть заразен в течение всего инкубационного периода, то есть две недели, а может быть, и три, — цитирует Жемчугова НСН.

Доктор добавил, что при проявлении любых простудных симптомов необходимо ПЦР-тестирование на COVID-19. Также нужно сдать и анализы на выявление гриппа, так как эти болезни лечатся по-разному.

Как передавал NEWS.ru, заболевший коронавирусом максимально опасен для окружающих незадолго до появления симптомов и в первый день явной болезни, сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.