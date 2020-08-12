Нарколог рассказал о несовместимости вакцины от коронавируса с алкоголем

Употребление алкоголя строго противопоказано в день вакцинации от коронавирусной инфекции, поскольку может привести к ослаблению иммунитета и действия вакцины. Об этом рассказал главный внештатный специалист-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.
Я думаю, что любое лекарственное средство, в том числе и вакцина (от коронавируса), не совместимы с алкоголем, потому что прежде всего это токсическое действие, ослабление иммунитета и ослабление действия вакцины, — цитирует Брюна РИА Новости.
Минздрав России 11 августа зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавирусной инфекции. Она разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
Ранее NEWS.ru сообщал, что у российской вакцины от коронавируса «Спутник V» есть ряд противопоказаний. Об этом предупредил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, в стоп-листе находятся пациенты с хроническими болезнями и аллергики.