Нарколог рассказал о несовместимости вакцины от коронавируса с алкоголем

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Врач-диетолог Юлия Чехонина рассказала, что завтрак можно назвать полезным только при условии, что в него входят блюда, содержащие и белки, и углеводы.

С утра тарелка не должна быть наполнена только одним компонентом, например кашей, как это принято считать, — цитирует специалиста телеканал «Звезда». По мнению Чехониной, углеводы требуются человеку с утра как...