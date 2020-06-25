Врач рассказал о влиянии масок на самочувствие аллергиков

https://static.news.ru/photo/f38f2984-b68b-11ea-be66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Масочный режим, действующий в России в связи с пандемией коронавируса, помог аллергикам благополучно преодолеть опасный для них сезон цветения, рассказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Весна и лето — это самые опасные для аллергиков и астматиков времена года в России. Неблагоприятный период начинается вместе с цветением растений, так как аллергия часто является реакцией на появление в воздухе пыльцы. Как правило, число обращений за медицинской помощью в связи с аллергическими проявлениями в эти недели растёт, однако в 2020-м году ситуация развивалась по другому сценарию, сообщил доктор радио Sputnik.

Я могу сказать, что количество обращений по поводу аллергии в этом сезоне меньше. У нас самые серьёзные аллергены — это деревья весной. Но народ в массе своей ходил в масках и избежал реакции на пыльцу. У меня мечта осуществилась. Я с 1995 года каждый год пациентам говорил, что в сезон цветения надо носить маски, а все отвечали, что не хотят быть дураками в масках. В этом году все в масках ходили, поэтому аллергики не дышали пыльцой и обострения не было, — пояснил аллерголог.

Помимо того, по мнению специалиста, облегчила состояние аллергиков погода: влажность повлияла на количество пыльцы в воздухе и, в связи с этим, даже страдающие астмой люди обходились, как правило, без лекарств.

Была такая затяжная холодная весна с периодическими дождями в центральном регионе России, поэтому было мало пыльцы в воздухе. Эти факторы суммировались, и все было хорошо. Даже у астматиков приступов не было. Им не требовались дополнительные лекарства, чтобы снимать приступы, — резюмировал врач.

Масочный режим режим продолжает действовать в России несмотря на смягчение карантинных ограничений, введённых ранее в связи с эпидемиологической ситуацией. Вице-премьер Татьяна Голикова предупредила россиян, что требование о ношении защитных средств в общественных местах будет действовать и осенью 2020 года.

Как писал NEWS.ru ранее, тополиный пух сам по себе не вызывает аллергию и для людей, склонных к подобным реакциям, никаких особых рисков не представляет. Об этом заявил главный внештатный специалист, аллерголог-иммунолог столичного департамента здравоохранения Александр Пампура.