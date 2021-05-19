Врач рассказал о связи коронавируса с онкологией

https://static.news.ru/photo/092d6942-b904-11eb-8db6-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Limbach/imago-images.de/Global Look Press

Главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков заявил, что коронавирус не может повлиять на развитие раковых клеток, сообщает РИА Новости.

Как и любое вирусное заболевание, оно влияет на организм, может отсрочить лечение, не дать возможности лечиться, человек может умереть от коронавируса. Но на заболеваемость онкологией, я думаю, что никак не должен влиять, — подчеркнул специалист.

Ранее стало известно, что отказ от конкретных продуктов питания не снижает риск заболевания онкологией, а в некоторых случаях даже увеличивает. Избежать развития болезни поможет только комплексный подход к здоровью, рассказала диетолог Маргарита Королёва.