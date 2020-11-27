Врач рассказал, как правильно дышать после перенесённого COVID-19

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Переболевшие коронавирусом люди могут ускорить свою реабилитацию, если будут применять дыхательную гимнастику йогов, заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

По его словам, коронавирус оставляет в организме заметный след, причём конкретные проявления очень индивидуальны и варьируются от проблем с давлением, скачков пульса и нарушения гормонального статуса до повреждений центральной нервной системы, сообщает РИА Новости.

Одним из наиболее частых проявлений последствий перенесённого COVID-19 являются проблемы с дыханием, напомнил Жемчугов.

Пока я могу сказать всем, что универсальный способ — это йоговское дыхание, дыхательная гимнастика, которая адаптирована доктором [Анастасией] Стрельниковой. Вот этим надо заниматься всем, кто перенёс коронавирус, это будет полезно всем системам, — сказал иммунолог.

Дыхательная гимнастика является первостепенной, так как необходимо сначала наладить снабжение организма кислородом, заметил он.

Как сообщал NEWS.ru, ранее заслуженный врач России Андрей Кабычкин заявил, что методы реабилитации, которые могут применяться к перенёсшим коронавирус пациентам, сходны с теми, что используются при борьбе с хроническими обструктивными болезнями лёгких.

Врач аллерголог-иммунолог Евгения Паршина перед этим высказывала схожее мнение. Она заявила, что после перенесённого COVID-19, который развился в пневмонию и ударил по лёгким, ускорить восстановление можно посредством особых дыхательных методик и гимнастики.