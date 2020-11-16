Врач рассказала, как восстановить лёгкие после COVID-19

https://static.news.ru/photo/d6d13622-27d6-11eb-a117-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

После перенесённого COVID-19, который развился в пневмонию и ударил по лёгким, ускорить восстановление можно посредством особых дыхательных методик и гимнастики, заявила врач аллерголог-иммунолог Евгения Паршина.

Для достижения оптимального эффекта при восстановлении лёгких упражнения нужно проводить регулярно по несколько раз в день.

Дыхательную гимнастику можно проводить в положении лежа и сидя. Также тренировки позволят сохранить тонус, — сказала врач «Аргументам и фактам».

Также при дыхательной недостаточности можно проводить ингаляции термическим гелиоксом (нагретыми до высокой температуры гелий-кислородными смесями), однако только под контролем медиков.

Как сообщал NEWS.ru, ранее специалисты кафедры общей и биоорганической химии Курского государственного медицинского университета создали препарат, который ускоряет восстановление лёгких после COVID-19.

Кроме этого, группа учёных вырастила модель лёгких из стволовых клеток, которые помогли изучить течение коронавирусной инфекции на ранней стадии.