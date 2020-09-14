Врач призвала не давать детям пакетированные соки

https://static.news.ru/photo/3ed2bd3a-f66e-11ea-b778-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Многие родители считают, что фруктовые и овощные соки из пакетов полезны малышам. Они полагают, что они содержат много витаминов и несут только пользу их чадам. Однако диетолог Анжелика Дюваль не согласна с этим мнением и считает, что детям запрещено употреблять этот продукт.

По мнению врача такой сок уже не натуральный и гораздо лучше дать ребёнку фрукт, в составе которого есть клетчатка, которая снижает уровень сахара, получаемого из продукта, тем самым не нанося вред детским несформированным органам пищеварения, особенно поджелудочной железе.

Считаю, что детям запрещено употреблять пакетированные соки, потому что это не натуральный продукт. Сейчас в общем рационе ребёнка в процентном соотношении очень много сладкого, поэтому поджелудочная находится в состоянии постоянной нагрузки, а употребление таких соков, особенно ежедневное, может привести к развитию диабета, — рассказала Дюваль «Ридусу».

Диетолог считает, что соки из пакетиков детям можно давать как лакомство, раз в полгода и на какой-нибудь праздник. При этом не во время всего застолья. В любом случае в качестве основного напитка для малышей лучше приготовить морс или компот.

Те же правила распространяются и на свежевыжатые соки. В них, как пояснила Дюваль, тоже содержится много сахара, хотя витаминов и пользы, в них, конечно, больше, чем в пакетированных.

Но делать их ежедневным продуктом я бы тоже не стала. Если мы говорим о соках, как о редком угощении, например выжать свежий апельсиновый сок детям на праздник, — отметила врач.

Диетолог также отметила, что пить сок нужно не на голодный желудок, а «давать детям ежедневно, конечно, тоже нельзя».

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