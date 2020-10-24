Врач пояснила, можно ли из-за пандемии отложить плановую прививку ребёнку

https://static.news.ru/photo/cd76cf34-1466-11eb-81b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Принимать окончательное решение по поводу плановой прививки ребёнка родители должны после консультации с личным врачом. Иначе может получиться так, что его придётся вакцинировать снова, рассказала NEWS.ru врач-педиатр высшей категории Лина Мурадова.

Число заболевающих коронавирусом в России пока остаётся стабильно высоким. Из-за этого многие родители боятся без острой необходимости появляться со своими детьми в поликлиниках. Как пояснила врач, несмотря на этот факт, не всегда можно и нужно откладывать плановую прививку.

Всё зависит от того, какого возраста ребёнок, какие у него особенности и что за прививка требуется. В каких-то ситуациях страх родителей оправдан, в других это может привести к потере эффекта от прививки. В частности, вакцина от пневмококка и гриппа, как уже всем известно, не убережёт от коронавирусной инфекции. Зато она сглаживает течение болезни и защищает от развития пневмококковой пневмонии, — пояснила Лина Мурадова.

Медик добавила, что если родители не укладываются в календарь прививок, то в некоторых случаях приходится вакцинировать ребёнка заново или делать «догоняющую» вакцину. Но в любом случае для начала необходимо проконсультироваться с личным терапевтом, а уже потом решать, пропускать «полезный укол» или нет.

Как сообщал NEWS.ru ранее, мужчинам в период приёма препаратов для лечения коронавируса не стоит пытаться завести ребёнка со своей возлюбленной. Как пояснил терапевт Игорь Юркин, лекарство «Фавипиравир» снижает качество спермы. Поэтому зачатый в это время ребёнок может родиться инвалидом.

Также медик порекомендовал парам соблюдать дома все меры предосторожности, если один из партнёров заболеет COVID-19. В таком случае мужчина и женщина должны находиться в разных комнатах, чаще проветривать квартиру. Стоит носить маски и менять их каждые три часа, пользоваться раздельными посудой и полотенцами. Контактировать между собой дольше 15 минут также нельзя.