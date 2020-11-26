Врач показал, что видят умирающие от COVID-19 в последние минуты

https://static.news.ru/photo/f7b3bece-2ff0-11eb-af81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Доктор из США, работающий в отделении интенсивной терапии Медицинского центра Вашингтонского университета в Сент-Луисе, Кен Реми наглядно показал, что видит умирающий от коронавируса человек в последние моменты перед смертью. Видео он опубликовал в Facebook.

Создать такой ролик его побудила смерть пациента. Реми пришлось лично рассказывать его родственникам о том, как это произошло. В начале видео врач приближает и отдаляет камеру от своего лица. Он объясняет, что такая «картинка» стоит перед глазами умирающего.

Вы увидите, когда ваше дыхание участится до 40 вдохов в минуту, а уровень кислорода упадёт до 80, — рассказывает Реми.

После этого он очень близко к камере подносит дыхательную трубку и ларингоскоп и имитирует интубацию пациента, который к этому моменту уже висит на волоске от смерти. Реми призвал всех пользоваться масками и перчатками и максимально соблюдать меры профилактики COVID-19, чтобы не оказаться на грани гибели из-за опасного заболевания.

Ситуация с коронавирусом в США продолжает оставаться напряжённой. Вероятный новый президент Джо Байден сообщил что, число погибших в стране достигло 260 тысяч человек. Пообещал американцам, что вакцинация от коронавируса может начаться в декабре, и отметил важность скорейшего распространения вакцины по всей стране. Такое заявление он сделал во время своего обращения к нации в День благодарения, который в США празднуют 26 ноября.

Как писал NEWS.ru, риск заражения COVID-19 снижается до 1,5%, если при контакте здорового человека с заразившимся коронавирусом на обоих есть маски, заявил иммунолог, академик Алексей Тутельян. Если же оба будут без масок, риск заражения, по его словам, увеличится до 7% при условии соблюдения социальной дистанции.