Академик сравнил риски заразиться COVID-19 в маске и без неё

https://static.news.ru/photo/35134eae-2fd0-11eb-b693-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Риск заражения COVID-19 снижается до 1,5%, если при контакте здорового человека с заразившимся коронавирусом на обоих есть маски, заявил иммунолог, академик Алексей Тутельян. Если же оба будут без масок, риск заражения, по его словам, увеличится до 7% при условии соблюдения социальной дистанции.

Если болеющий коронавирусом наденет маску, то вероятность заражения стоящего рядом человека с учётом социальной дистанции составляет всего лишь 5%, а если оба наденут маски — то 1,5%, — цитирует «Интерфакс» Тутельяна.

Выступая на медицинском онлайн-конгрессе «Контроль и профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи», академик также сообщил, что риск заражения коронавирусом увеличивается до 7%, если и здоровый человек, и болеющий COVID-19 находятся без масок.

Как писал NEWS.ru, специалисты медицинского центра Дании Rigshospitalet провели исследование эффективности медицинской маски как средства индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции. Выяснилось, что маска практически не помогает обезопаситься от COVID-19.

В исследовании участвовали шесть тысяч добровольцев, часть из них носили маски, часть — нет. В итоге среди тех, кто пользовался защитными средствами, коронавирусом заразились 1,8%, а в группе без масок количество заболевших составило 2,1%. Столь незначительная разница, по мнению учёных, свидетельствует о низкой эффективности масок.