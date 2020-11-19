Датские медики заявили о низкой эффективности масок при COVID-19

https://static.news.ru/photo/cd9820ce-2a39-11eb-b5c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты медицинского центра Дании Rigshospitalet провели исследование эффективности медицинской маски как средства индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции. Выясняется, что маска практически не помогает обезопаситься от COVID-19.

В исследовании участвовали 6 тысяч добровольцев, часть из них носила маски, часть — нет. В итоге среди тех, кто пользовался защитными средствами, коронавирусом заразились 1,8%, а в группе без масок количество заболевших составило 2,1%.

Столь незначительная разница, по мнению учёных, свидетельствует о низкой эффективности масок. При этом изначально сообщалось, что маски на 50% снижают вероятность заразиться COVID-19.

Исследование не подтверждает ожидаемого снижения риска заражения для владельца маски вдвое. Но результаты могут говорить об умеренной степени защиты в 15–20%. Однако нельзя исключать, что маска вовсе не защищает её владельца, — говорится в заявлении авторов исследования.

Стоит также заметить, что исследование проводилось в апреле и мае 2020 года, когда датские власти не давали рекомендаций использовать маски вне медицинских учреждений. В то время в стране меры борьбы с распространением коронавируса заключались в карантине, в социальном дистанцировании и в соблюдении гигиены.

Ранее NEWS.ru писал, что в Дании уничтожены животные на всех норковых фермах, поскольку в стране были неоднократно выявлены случаи передачи коронавируса от норки к человеку. Опасность заключалась в том, что это был мутировавший вирус, менее чувствительный к борющимся с инфекцией антителам.