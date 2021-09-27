Врач объяснил, почему нельзя терпеть насморк

Заложенность носа, вызванную осенним похолоданием, нельзя игнорировать. Это может привести к серьёзным осложнениям, сообщил в интервью радио Sputnik врач-отоларинголог Иван Лесков.

По словам медика, рассчитывать , что насморк пройдёт сам по себе, не следует. При этом Лесков подчёркивает, что для борьбы с недугом придётся использовать сосудосуживающие препараты.

Если этого не делать, насморк может осложниться синуситом, поскольку отёк носа перекрывает пазухи, — отметил врач.

Однако использовать только капли в нос медик также не рекомендует. Они не позволят полностью убрать насморк, а вот увеличение дозы для сглаживания симптомов со временем обязательно потребуется. Поэтому лечение должно быть комплексным, дабы не получить зависимость от препаратов.

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