Врач объяснил, к чему ведёт отказ россиян от вакцинации

https://static.news.ru/photo/9cfe390c-20ad-11eb-bcec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Отказ от вакцинации против COVID-19 будет способствовать дальнейшему распространению и мутациям коронавируса, что повлечёт за собой большое экономическое бремя для национальной системы здравоохранения. Об этом рассказал основатель частной медицинской сети «Инвитро», врач-реаниматолог Александр Островский.

В интервью РИА Новости Островский отметил , что, по данным различных опросов, более половины населения РФ не считают нужным вакцинироваться. Подобные убеждения приведут к печальным последствиям, считает врач.

Люди будут мужественно и стоически болеть, вирус будет распространяться от одного человека к другому, будет мутировать, изменяться, принимать другие формы. Всё это имеет тяжёлые экономические последствия, — сказал Островский.

По мнению медика, несмотря на добровольность вакцинации, люди должны понимать последствия своего решения, в связи с чем важным является популяризация прививок от коронавируса. Людям нужно объяснять, что опасность осложнений несоизмеримо меньше опасности последствий непосредственно заболевания.

Есть ещё категория людей, которые считают, что маску можно не носить, но это сродни тому, что не пристегиваться ремнём в автомобиле. Люди не понимают, что пассивная безопасность на 60% снижает летальность и тяжесть последствий, инвалидизацию при ДТП, — добавил Островский.

Ранее NEWS.ru писал, что за сутки число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в мире увеличилось более чем на 510 тысяч. Таким образом, общее число заражений превысило показатель в 130,42 млн. Умерли более 10,1 тысячи пациентов, общее число жертв пандемии превысило 2,84 млн.