Врач назвал главные опасности новогодних каникул

Одна из наиболее значимых опасностей новогодних каникул — возможность получить обморожение на фоне алкогольного опьянения. Об этом NEWS.ru рассказала терапевт Анна Землянухина. Кроме того, во время праздников есть и другие риски для здоровья.
Человек в алкогольном опьянении может упасть на улице, будучи в неадекватном состоянии. И может возникнуть обморожение или переохлаждение. Также часто возникают острые хирургические проблемы, связанные с перееданием. Это острый панкреатит, острый холецистит. Обострение холецистита, связанное с камнями желчного пузыря. Ну и алкогольное отравление. А также травмы в плане падений, переломы могут быть. Травмы, связанные с пиротехникой, со взрывами петард, — пояснила она.
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