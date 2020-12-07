Врач назвал главные опасности новогодних каникул

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Один из основных симптомов, которые наблюдаются у переболевших коронавирусом пациентов, это хроническая усталость. Чтобы избавиться от этого состояния, необходимо двигаться, считает генеральный секретарь итальянской Федерации врачей общей практики Сильвестро Скотти.

Врач отметил, что последствия коронавируса испытывают 200 тысяч человек из 700 тысяч заражённых, находящихся на самоизоляции, передаёт РИА Новости. Вводить в свой режим дня умеренные физические нагрузки можно, уже находясь...