Врач назвал условие для лучшей защиты от COVID-19

https://static.news.ru/photo/d3103ec6-1d76-11eb-9afe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что наивысший уровень защитных антител в организме получат те, кто переболел коронавирусом, а потом сделал прививку. По его словам, даже высокий показатель антител не должен давать человеку ложное чувство безопасности.

Вакцинирование после болезни в любом случае даст наибольшую защиту, отметил врач в беседе с радио Sputnik.

Даже те люди, которые переболели ковидом и у которых есть антитела, для них вакцина будет служить ревакцинацией. Они получат антиген, на него организм среагирует, и у них титр антител поднимется ещё выше, чем после перенесённого заболевания, — пояснил специалист.

Болибок добавил, что вакцинация нужна и тем, кто переболел COVID-19 в лёгкой форме и, особенно, в самой тяжёлой.

Есть люди, которые перенесли коронавирус в скрытой форме, у них титр антител слабенький. Но и у тех, кто переболел в тяжёлой форме и получал высокие дозы стероидных гормонов, титр тоже слабенький. Конечно, если им ввести вакцину, то у них титр поднимется, — пояснил иммунолог-аллерголог.

Ранее NEWS.ru сообщал, что профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала: в Сети появились предложения о продаже антираковой вакцины, которая якобы может защитить от коронавируса. По словам биолога, речь идёт о «Ресане». Она давно создана, но «не заработала», поэтому не была зарегистрирована ни в одной стране, не запускалась в производство и не использовалась.