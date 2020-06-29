Врач назвал туберкулёз для России угрозой пострашнее коронавируса

https://static.news.ru/photo/78adc5ee-ba33-11ea-977b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Всемирная организация здравоохранения привела цифры по заболеваемости туберкулезом в Европе. Выяснилось, что 260 тысяч человек болеют этим, казалось бы, давно контролируемым заболеванием, а 77 тысяч из них — в тяжёлой лекарственно-устойчивой форме. Как обстоят дела с заболеваемостью туберкулезом в РФ, какие новейшие методы лечения разрабатываются и правда ли, что коронавирус спровоцировал новый рост заболеваемости, рассказал заведующий кафедрой фтизиопульмонологии и торакальной хирургии имени Перельмана Сеченовского Университета Дмитрий Гиллер.

По словам эксперта, Россия является рекордсменом по количеству больных туберкулёзом с выраженной лекарственной устойчивостью. И если в мире среди впервые выявленных больных, то есть со свежим туберкулёзом, лекарственная устойчивость определяется в 3,4%, то среди впервые выявленных в РФ — каждый третий. А среди всех находящихся на лечении в отечественных противотуберкулёзных диспансерах у более 50% пациентов выделяют лекарственно-устойчивые микобактерии туберкулеза.

Гиллер отметил, что при лечении туберкулёза выделяют два вида устойчивости к лекарствам. Множественная лекарственная устойчивость образуется к двум самым сильным препаратам: изониазиду и рифампицину. При широкой лекарственной устойчивости микобактерии нечувствительны уже ко всем наиболее сильным из более чем 30 известных препаратов.

Поэтому люди с туберкулёзом лёгких при заболевании COVID-19 находятся в группе особого повышенного риска. У них высокие шансы тяжёлого течения болезни и развития лёгочной недостаточности и быстрой смерти.

COVID-19 — угроза номер два для РФ после туберкулеза. Думаю, через несколько месяцев будет от коронавируса вакцина. И проблема эта раствориться, а острая ситуация с туберкулёзом останется, — рассказал KP.RU эксперт.

Он обратил внимание, что смертность от COVID-19 в некоторых странах достигает 8%, а от лекарственно-устойчивого туберкулеза — 70%. Но выход из ситуации есть — он заключается в сочетании современных схем химиотерапии противотуберкулёзными препаратами и хирургических методов.

Хирургических способа два. Первый заключается в поддувании воздуха в плевральную полость в сочетании с торакопластикой, операцией по уменьшению объёма плевральной полости. Второй метод — резекционная хирургия, когда из поражённого органа удаляют основные очаги распада.

Однако к хирургическому лечению туберкулёза в мире прибегают очень редко, а в России — намного чаще. По словам Гиллера, это, вероятнее всего, связано с мнением, что операции делают больных инвалидами. Он добавил, что в Сеченовский Университет поступили около 1,5 тысячи больных туберкулёзом после безуспешного лечения. После операции около 80% вернулись к работе. К тому же в настоящее время оперативное лечение на 80% выполняется эндоскопически.

Врач добавил, что туберкулёзом можно заразиться, где угодно. Если человек хорошо питается, хорошо спит, ведёт здоровый образ жизни, то он обычно справляется с инфекцией. Заболеет человек ослабленный, с недосыпанием, с недоеданием.

Как писал NEWS.ru, английские и американские учёные сообщили, что после пандемии коронавирусной инфекции мировое население может ждать новая пандемия. Специалисты считают, что невнимательное отношение к туберкулёзу на фоне всеобщего внимания к коронавирусу, может спровоцировать эпидемию этого заболевания.

Самое большое количество заболевших туберкулёзом — среди населения Индии (более 514 тысяч человек), Кении (12 тысяч) и Украины (2,3 тысячи человек). Исследователи спрогнозировали, что в этих странах может начаться вспышка заболевания, а затем распространиться на весь мир.

По оценкам учёных, в период с 2020 по 2025 годы смертность от туберкулёза может составить 1,4 млн человек, а количество заболевших может превысить 6 млн человек.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов предупредил о вероятной вспышке туберкулёза в стране. Он объяснил, что на Украине серьёзный дефицит финансирования противотуберкулёзных учреждений. Министр отметил, что если ситуация не изменится, то в ближайшие два-три года рост заболеваемости туберкулёзом составит 30%.