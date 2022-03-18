Врач назвал симптомы коронавируса, при которых нужно вызвать скорую помощь

В случае появления сильной головной боли, боли в груди, одышке и температуре свыше 38,5 следует немедленно вызвать скорую помощь, сообщил URA.RU врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев. По его словам, все эти симптомы могут быть признаками коронавируса.

Когда непонятно, от чего такие симптомы, то безусловно, сначала должна быть консультация врача, дабы он поставил правильный диагноз, потом уже применение каких-то медикаментозных средств, — сказал врач.

Малышев подчеркнул, что сейчас в связи со спадом заболеваемости бригады скорой помощи стали оперативно реагировать на вызовы. Он также добавил, что в качестве исключения до приезда специалистов можно при высокой температуре принять жаропонижающее, например, парацетамол, а при одышке использовать кислородный концентратор.

Врач-вирусолог Евгений Тимаков ранее заявил, что повторный всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией возможен осенью, в новый эпидемический сезон. По словам эксперта, если не появятся новые мутации, то пик заболеваемости станет сезонным. Он отметил, что в России сформирован достаточный коллективный иммунитет к вирусу и летом ситуация будет стабильная.