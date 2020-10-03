Врач назвал самое безвредное масло для жарки

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Жарить еду вредно даже на растительном масле, однако меньше всего трансжиров при термической обработке образует кокосовое. Об этом рассказал профессор МГМУ имени Сеченова, гастроэнтеролог Алексей Буеверов. В салаты же полезнее всего, по его словам, добавлять тыквенное масло.

Любое масло будет вредным, если на нём жарить. Но по возможности для этих целей лучше выбрать кокосовое — при термической обработке оно даёт меньше всего трансжиров, — сообщил АГН «Москва» Буеверов.

Он пояснил, что организм человека не приспособлен для переработки трансжиров, к тому же они повреждают стенки сосудов. Есть экспериментальные данные об их канцерогенном действии и о том, что они могут привести к диабету второго типа.

Растительное масло можно употреблять в небольших количествах, в основном для заправки салатов. Оно в определённой степени обеспечивает потребность в ненасыщенных жирных кислотах. Полезней всего — тыквенное масло, — заявил гастроэнтеролог.

По словам специалиста, в тыквенном масле содержится максимальное количество полиненасыщенных жиров, которые участвуют в защите сосудистой стенки от атеросклероза, улучшают сперматогенез и деятельность центральной нервной системы. А содержащийся в масле витамин Е является природным антиоксидантом.

Как писал NEWS.ru, шведский диетолог Кристина Андерссон напомнила, что правильное питание может обходиться дешевле, чем обеды в ресторанах фастфуда. Врач посоветовала не пренебрегать луком, если это позволяет желудок. При наличии каких-либо гастроэнтерологических проблем лук можно есть в обработанном виде. Недорогие капуста и картофель также вошли в список полезнейших продуктов. Например, любая капуста (красная, белокочанная, брокколи и брюссельская) обладает антиканцерогенным действием и питательна, но при проблемах с желудком или кишечником её тоже необходимо термически обрабатывать. Говоря о картофеле, специалист отметила, что диетологи создали этому вкусному дешёвому корнеплоду дурную славу, хотя он не так вредит фигуре, как принято думать. Также в список вошли корнеплоды, цельнозерновые крупы (в частности, овсяная), бобовые и яйца.