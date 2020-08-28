Врач назвал приемлемое время дневного сна

https://static.news.ru/photo/8b70c254-e9a8-11ea-84bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Длительность дневного сна для восстановления энергии человека не должна превышать 20 минут. Об этом заявил доктор биологических наук Владимир Дорохов.

Если спать дольше 20 минут, сон станет глубоким. Нужно время для того, чтобы выйти из него полностью. Это называется «инерция сна», — отметил врач в интервью «Вечерней Москве».

Инерция глубокого сна может занять до 40 минут, в рабочих условиях это создаёт неудобство, подчеркнул специалист.

Однако если у человека ненормированный рабочий день, час сна даст ему возможность после окончательного пробуждения быть бодрым до вечера, — считает Дорохов.

По его мнению, днём лучше всего укладываться на отдых с 13.00 до 15.00. Это связано с тем, что в данный период времени из-за особенностей организма естественным образом повышается сонливость. Спать больше часа после 17.00 не желательно, поскольку это ночью может привести к плохому сну или даже бессоннице.

Ранее NEWS.ru сообщал, что привычка человека спать днём связана с повышенным риском смерти. К такому выводу пришли учёные из Медицинского университета Гуанчжоу в Китае. По их словам, дневной сон продолжительностью более часа несёт в себе гораздо больше минусов, нежели плюсов. Так, исследователи выяснили, что длительный сон (более 60 минут) был связан с 30-процентным повышением риска смерти от всех причин и 34-процентной вероятностью сердечно-сосудистых заболеваний.