Врач назвал особенность четвёртой волны коронавируса

Четвёртая волна коронавируса — самая экстремальная как по количеству заражённых, так и по количеству госпитализированных пациентов. При этом в эту волну COVID-19 протекает у больных особенно тяжело, отметил главный врач Воскресенской больницы Юрий Райхман в эфире «360».

Четвертая, я бы сказал, самая экстремальная волна. И по количеству заражённых, и по количеству госпитализаций. И самое страшное, что такой тяжести пациентов, как в эту волну, в предыдущие три волны не было, — подчеркнул Райхман.

Он также напомнил, что между третьей и четвёртой волной коронавируса практически не было перерыва, кроме небольших «светлых пятен» в августе, когда заболеваемость периодически падала. По словам Райхмана, сейчас в его больнице находятся 14 пациентов с коронавирусом, подключённых к девяти аппаратам ИВЛ. Он подчеркнул, что для жизнеобеспечения больных COVID-19 пришлось перевезти аппараты из других реанимаций в инфекционную реанимацию.

Тяжесть больных жуткая, просто жуткая. Имеются все препараты, новые методические рекомендации. Вылезают из кожи медработники, уже падают от усталости, — резюмировал Райхман.

Ранее аллерголог Олеся Иванова заявила, что аллергический ринит может помочь защититься от коронавируса. У пациентов с ринитом реже бывает тяжёлая пневмония и меньше риск двустороннего поражения лёгких.