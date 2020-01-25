https://static.news.ru/photo/e05f304e-3f57-11ea-a73c-fa163e074e61_660.jpgФото: Alex Lentati/Keystone Press Agency/Global Look Press
У заразившихся коронавирусом из Китая наблюдаются симптомы вроде кашля, температуры или одышки, из-за которых смертельное заболевание трудно отличить от банальной внебольничной пневмонии. Об этом журналистам 25 января сообщил заведующий кафедрой инфекционных болезней Медицинского университета имени Пирогова Владимир Никифоров.
По словам доктора, заболевание крайне сложно диагностировать при отсутствии лабораторного подтверждения.
У заразившихся появляются кашель, температура, одышка, боль в грудной клетке. Вирус тяжело отличить от банальной внебольничной пневмонии, ведь картина абсолютна та же. Поэтому для диагностирования заболевания необходимо лабораторное подтверждение, — приводит слова Никифорова НТВ.
Как ранее сообщал NEWS.ru, пятерых студентов из Китая госпитализировали в Иркутске с подозрением на коронавирус.