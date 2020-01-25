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В связи с неблагополучной ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции в КНР, Роспотребнадзор проводит комплекс противоэпидемических мероприятий. За это время сотрудники ведомства обследовали более миллиона человек, у людей с подозрением на коронавирус выявили респираторные инфекции, грипп А и В и парагрипп.

Больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не зарегистрировано, — говорится в сообщении ведомства. Во всех пунктах пропуска через госграницу РФ проводится усиленный двойной контроль. С начала года досмотрено более 20 тыс....