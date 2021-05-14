ВОЗ объяснила смертельную опасность сверхурочной работы

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Всемирная организация здравоохранения сообщила, что работать сверх нормы опасно для сердца и мозга. На 35% увеличивается риск смерти от сосудистых заболеваний, в том числе инсульта, и на 17% от ишемической болезни при работе более 55 часов в неделю, пишет ТАСС.

В докладе ВОЗ сказано , что в 2016 году 398 тысяч человек умерли от инсульта из-за сверхурочной работы. Сердечные заболевания стали причиной смерти ещё 347 тысяч человек. Оптимальным количеством рабочих часов в организации назвали 35–40.

Больше опасности подвержены мужчины, они погибают в 72% из 100%. ВОЗ утверждает, что от всего числа работающих людей на планете 9% перерабатывают.

Почти 60% россиян пожаловались на вынужденную работу в выходные при том, что каждый второй россиянин трудится вечерами и ночами минимум несколько раз в месяц. 31% россиян выходит на работу в выходные и праздничные дни ради карьерных перспектив, ещё 26% — по необходимости, для 22% опрошенных это дополнительный заработок, а 11% боятся потерять работу. Только 3% россиян уверяют, что не знают, как ещё провести свободное время.