https://static.news.ru/photo/7015a95e-4730-11ea-ba59-fa163e074e61_660.jpg Фото: He Jinghua/Keystone Press Agency/Global Look Press

Медицинские маски не защищают от коронавируса. Об этом заявили представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По их словам, использование масок способно снизить риск заражения.

Одно лишь использование маски не гарантирует защиты от инфекции и должно сопровождаться другими превентивными мерами, включая гигиену рук и респираторную гигиену, — заявили в ВОЗ.

Респираторной гигиеной эксперты называют поддерживание дистанции не менее одного метра между собой и окружающими.

Представители ВОЗ подчеркнули, что использовать маску необходимо при проявлении респираторных симптомов, таких как кашель или чихание, позволяющих подозревать наличие коронавируса. Также маска необходима во время ухаживания за больным, который может быть инфицирован. В ВОЗ призвали использовать маску «рационально».

Эксперты также порекомендовали «избегать незащищённого контакта с животными». Это связано с тем, что источником коронавируса в первых случаях заражения могли послужить животные с рынка в Китае. Относительно домашних животных, таких как кошки и собаки, в настоящий момент нет данных, что эти животные были переносчиками коронавируса, пояснили в ВОЗ.

Представители организации также отметили, что посылки и письма из Китая абсолютно безопасны, поскольку вирусы долго не выживают в таких предметах, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что китайские медики начали испытания российского препарата от коронавируса. Он получил название триазавирин.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Число заболевших превышает 20 тысяч человек, жертвами стали 425 человек.