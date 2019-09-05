https://static.news.ru/photo/10f47c34-cfe9-11e9-be3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

Столичный Департамент образования и науки предложил законодательно закрепить возможность отказа в приёме на очное обучение в школу детей без медицинских карт и необходимых прививок. Эту инициативу планируют обсудить в Госдуме.

Замруководителя московского департамента образования Алёна Шахова считает, что непривитые дети часто становятся причиной прерывания образовательного процесса, передаёт ТАСС. Из-за них в прошлом учебном году в Москве было объявлено 46 карантинов по коклюшу, кори и скарлатине, и 434 карантина по ветряной оспе. Главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов предложил приравнивать необоснованный отказ от прививок к оставлению ребёнка в опасности.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников пообещал в осеннюю сессию обсудить этот законопроект с депутатами Госдумы и выйти с инициативой на федеральный уровень.

Как писал News.ru, список с необходимыми прививками для учеников российских школ опубликовал на своём сайте Роспотребнадзор. В перечень вошли вакцины от туберкулёза, три прививки от пневмококковой инфекции, три — от гепатита В, прививка против гриппа, пять — от полиомиелита, четыре — от коклюша, дифтерии и столбняка, одна прививка от кори, эпидемического паротита и краснухи. В ведомстве подчеркнули необходимость своевременной вакцинации детей и отметили, что только она может защитить ребёнка от опасных болезней.