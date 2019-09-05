Столичный Департамент образования и науки предложил законодательно закрепить возможность отказа в приёме на очное обучение в школу детей без медицинских карт и необходимых прививок. Эту инициативу планируют обсудить в Госдуме.
Замруководителя московского департамента образования Алёна Шахова считает, что непривитые дети часто становятся причиной прерывания образовательного процесса,
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников пообещал в осеннюю сессию обсудить этот законопроект с депутатами Госдумы и выйти с инициативой на федеральный уровень.
Как писал News.ru, список с необходимыми прививками для учеников российских школ опубликовал на своём сайте Роспотребнадзор. В перечень вошли вакцины от туберкулёза, три прививки от пневмококковой инфекции, три — от гепатита В, прививка против гриппа, пять — от полиомиелита, четыре — от коклюша, дифтерии и столбняка, одна прививка от кори, эпидемического паротита и краснухи. В ведомстве подчеркнули необходимость своевременной вакцинации детей и отметили, что только она может защитить ребёнка от опасных болезней.