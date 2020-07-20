Вирусолог объяснил, можно ли заразиться COVID-19 на пляже

https://static.news.ru/photo/3ad0be94-ca90-11ea-96a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

При солнечной погоде шанс заразиться коронавирусом для тех, кто находится на берегу моря или реки, крайне невелик. При этом забывать о мерах предосторожности во время отдыха не стоит. Об этом заявил доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского (КФУ) вирусолог Владимир Оберемок.

Обладающий в летний период высокой энергией ультрафиолет солнечного света уничтожает вирусные частицы. Если на пляже больной человек не будет находиться очень близко с вами и контактировать, то шансы заболеть крайне малы, — пояснил Оберемок РИА Новости.

Он отметил, что УФ-излучение достаточно быстро разрушает частицы коронавируса. Однако, по его словам, это не происходит моментально, нужно «несколько десятков секунд». Вирусолог при этом предупредил, что в облачную погоду этот способ борьбы с COVID-19 не так эффективен и именно поэтому не стоит пренебрегать мерами профилактики.

Если появились первые симптомы заболевания, нужно пройти диагностику и начать лечение, если тест на коронавирусную инфекцию даст положительный результат, как можно скорее.

Сейчас в Крыму коронавирусом заражены 983 жителя полуострова, выздоровел 721 пациент.

С российским учёным согласны и итальянские специалисты. Биологи и физики, исследованиями которых руководил профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи, установили, что ультрафиолетовое излучение эффективно при лечении коронавируса.

Как писал NEWS.ru, ранее президент России Владимир Путин заявил, что смертность от коронавируса в России на порядок ниже, чем летальность в других странах.