Вирусолог допустил принудительную вакцинацию во всём мире

Завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН профессор Пётр Чумаков заявил URA.RU, что мировые лидеры могут договориться на международном уровне о проведении принудительной вакцинации от коронавируса в своих странах. Он отметил, что терпение многих стран «начинает лопаться».

Если раньше они говорили, что «нет, мы никогда не будем делать принудительную вакцинацию», то во многих странах уже отказываются от такой политики. Я допускаю, что через какое-то время будут международные договорённости о том, чтобы сделать это принудительным, потому что в данном случае страдает не одна страна, а весь мир, — рассказал Чумаков.

Причиной, по мнению профессора, станет тот факт, что невозможно иметь одни страны, победившие коронавирус, и другие, которые станут источником возникновения новых опасных штаммов SARS-CoV-2.

Ранее основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев заявил, что подъём заболеваемости COVID-19 среди россиян продолжится осенью, так как вирус будет циркулировать среди детей в образовательных учреждениях. Он добавил, что школьники будут приносить вирус в семьи.