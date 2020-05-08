Россия ослабит режим самоизоляции в конце мая — начале июня в случае соблюдения гражданами действующих ограничений и рекомендаций, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Чиновник
По данным Роспотребнадзора на утро 8 мая, вирусом заразились около 188 тысяч россиян. Погибли более 1,7 тысячи граждан страны, почти 27 тысяч уже выписались из больниц.
Как писал NEWS.ru, власти Москвы и ещё нескольких регионов продлили действующий с марта режим самоизоляции до 31 мая. С 12 мая наличие маски и перчаток станет обязательным в московском транспорте или общественных местах.
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