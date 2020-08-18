В ВОЗ рассказали, как остановить коронавирус

https://static.news.ru/photo/d77da922-e148-11ea-8ddd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ron Adar/Global Look Press

Коллективный иммунитет может оказаться бессильным перед коронавирусом. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

На данный момент мы, глобальное население, ещё далеко не достигли того уровня иммунитета, который позволяет остановить данное заболевание, — цитирует его РИА Новости.

Райан добавил, что, в связи с этим необходимо предпринимать меры для ограничения распространения вируса, а не «жить в надежде» на коллективный иммунитет. По его словам, это не решит проблему.

Ранее сообщалось, что производство вакцины против коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) началось в России. Речь идёт о препарате, созданном специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ. Об этом журналистам 15 августа заявила пресс-служба Минздрава.

Как писал NEWS.ru, антитела, формирующиеся как ответная реакция на попадание в организм человека коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), далеко не всегда говорят о том, что у переболевшего выработался стойкий иммунитет к возбудителю недуга, считают специалисты Онкоцентра Андерсона Техасского университета (США).