В Тульской области вводят обязательную самоизоляцию для пожилых

https://static.news.ru/photo/50381faa-1795-11eb-bcda-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 27 октября в Тульской области вводится режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе.

В целях недопущения распространения CОVID-19 на территории Тульской области, защиты здоровья граждан с 27 октября по 9 ноября вводится обязательный режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. Исключения — обращение за экстренной помощью, следование к месту работы, посещение ближайшего магазина, выгул домашних животных и вынос мусора, — приводит РИА Новости сообщение областного правительства.

Всех работников старше 65 лет работодатели обязаны перевести на дистанционный режим, дать им отпуск или больничный. Также с 29 октября на дистанционную работу будут переведены не менее 30% персонала всех компаний в регионе. Вводятся ограничения на проведение массовых мероприятий.

Тульская область входит в топ регионов с самыми высокими показателями заражаемости COVID-19. За последние сутки в регионе было зарегистрировано 104 новых пациента, 53 человека выздоровели, двое скончались. Всего с начала пандемии в Тульской области выявлено 11,8 тысячи случаев заражения COVID-19, жертвами эпидемии стали 413 местных жителей.

Ранее NEWS.ru писал, что число заразившихся коронавирусом людей во всём мире превысило 43 млн. В России за последние сутки было зарегистрировано 17 347 новых случаев заражения. Из них 27,7% не имели клинических проявлений болезни.