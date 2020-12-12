Горе в семье: в Росстате назвали регионы с самыми пьющими женщинами

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Наибольшая доля женщин, потребляющих алкоголь более установленной нормы (свыше 84 граммов в неделю в пересчёте на этанол), отмечается в Еврейской автономной области (9,3%). За ней следуют Чукотский автономный округ (8,8%) и Архангельская область (6,1%). С такими данными Росстата за 2019 год ознакомился NEWS.ru. Среди «лидеров» также — Хабаровский край (6%) и Мурманская область (4,8%).

В свою очередь, минимальные цифры — в Ингушетии (0%), Кабардино-Балкарии (0,1%), Калужской (0,2%) и Тамбовской (0,3%) областях, Северной Осетии (0,3%).

В среднем по России алкоголь более нормы пьют 1,9% женщин. Их доля в числе употребляющих слишком много спиртного россиян составляет 24,7%.

У женщин алкоголизм часто возникает до 25-30 лет. Такая модель зависимости развивается из-за посиделок со спиртным в подростковых компаниях или воспитания в семье, где недугом страдают родители, рассказал NEWS.ru руководитель отдела клинической наркологии Национального научного центра наркологии — филиала НМИЦПН имени В.П. Сербского Сергей Игумнов.

Нередко женщины приобретают зависимость от спиртного в позднем возрасте — после менопаузы, добавил эксперт.

На фоне как биологических изменений, так и в связи с ситуацией — жизненной неустроенности, одиночества, смерти мужа или постоянного партнёра. Некоторые авторы даже говорят о феномене вдовьего алкоголизма. Женщины статистически в нашей стране живут значительно дольше мужчин — от 10 до 15 лет разницы. Овдовевшая женщина может пристраститься к алкоголю, — пояснил Игумнов.

Из-за излишнего потребления алкоголя у женщины страдают мозг, сердце и печень. Также вероятно развитие алкогольной полинейропатии, которая чаще всего начинается с ног. Вред наносится и репродуктивной системе. Яйцеклетки женщины не обновляются в течении жизни — в отличие от сперматозоидов у мужчин. Поэтому младшие дети у женщин-алкоголиков могут быть с интеллектуальными отклонениями.

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