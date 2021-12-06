В России за сутки выявлено 32 136 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 32 136 новых случаев коронавируса, что стало минимумом с 14 октября. За это время зафиксировано 1184 летальных исхода, полностью выздоровели 28 070 человек, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID.

В общей сложности с начала пандемии в стране заразились 9 833 749 человек, выздоровели 8 530 476 человек. Общее число летальных исходов с начала пандемии составило 282 462 человека.

Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 3134, всего с начала пандемии в столице выявили 1 966 374 случая заражения. Также зарегистрирован 91 случай смерти, общее число смертей в столице увеличилось до 34 759 случаев.

Ранее главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что пандемия коронавируса может закончиться в 2022 году, если «омикрон»-штамм окажется менее патогенным, чем «дельта», и люди будут активнее прививаться. Учёный подчеркнул, что «омикрон» известен уже долгое время, однако информации о случаях смерти от него пока не поступало.

В свою очередь, врач-терапевт Алексей Водовозов назвал «симптомы красного флага», при которых пациенту, больному коронавирусом, нужно срочно вызвать скорую. Обращать внимание в первую очередь нужно на дыхание больного: при нарастании одышки и нехватке воздуха человеку может потребоваться медицинское вмешательство.