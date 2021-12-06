В центре Гамалеи назвали условия окончания пандемии в 2022 году

Пандемия COVID-19 может закончиться в 2022 году, если «омикрон»-штамм окажется менее патогенным, чем «дельта», и люди будут активнее прививаться. При этом адаптация вакцин к новому штамму может затянуться, заявил URA.RU вирусолог, главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Мы победим эту эпидемию, если будем нормально носить маски, дистанцироваться и прививаться. Если мы сумеем подойти вот так, то можем в 2022 году пандемию закрыть. Если мы будем привиты, то «омикрон» далеко не зайдёт, — сказал Альтштейн.

Учёный подчеркнул, что «омикрон» известен уже долгое время, однако информации о случаях смерти от него пока не поступало: более точные данные о нём станут известны в течение ближайших недель. При этом в случае адаптирования вакцин под определённый штамм COVID необходимо провести доклинические испытания и наладить производство адаптированной вакцины.

Ранее глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что у людей, заразившихся «омикрон»-штаммом, коронавирус протекает в более лёгкой форме, но даже при таком варианте течения болезни возможен рост числа госпитализаций. По её словам, такая ситуация, возможно, связана с ранними стадиями заражения пациентов. Поэтому может пройти несколько недель, прежде чем специалисты действительно поймут, у скольких заразившихся новым штаммом разовьётся тяжёлое заболевание.