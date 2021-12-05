Врач назвал симптомы коронавируса, при которых нужно срочно вызывать скорую

Врач-терапевт Алексей Водовозов назвал «симптомы красного флага», при которых пациенту, больному коронавирусом, нужно срочно вызвать скорую. Инфекционное заболевание может протекать с разной степенью тяжести, пояснил медик в интервью радио Sputnik.

Обычно коронавирус развивается «куполообразно», заметил терапевт, но если вдруг в состоянии больного произошли какие-то резкие изменения, это означает, что ему нужна дополнительная медицинская помощь.

Инфекция протекает куполообразно. То есть симптомы сначала постепенно поднимаются на самую вершину, а потом постепенно спадают вниз. Так должно быть в норме, когда организм справляется самостоятельно. Если на этом пути попадаются провалы или подскоки, то есть очень сильные отклонения в течении инфекции, то потребуется дополнительная медицинская помощь, — сказал Водовозов.

В течении болезни есть определённый набор симптомов, которые указывают на тяжёлое состояние пациента и грозящую ему опасность. Обращать внимание в первую очередь нужно на дыхание больного.

Есть набор «симптомов красного флага», при появлении которых надо бить в колокола и обращаться за медицинской помощью. Прежде всего, это нарастающая одышка. В норме у нас частота дыхательных движений 14–16 (в минуту. — NEWS.ru), если она уходит к 30, то это проявление одышки. Но самое главное, тут надо понимать динамику. Если одышка нарастает, появляется нехватка воздуха и для того, чтобы продышаться, нужно остановиться, то это означает, что, скорее всего, потребуется медицинское вмешательство, — пояснил терапевт.

В любом случае, добавил врач, предотвратить тяжёлое течение коронавируса и снизить риск заражения можно с помощью вакцинации.

Ранее замдиректора Медицинского центра МГУ им. Ломоносова член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили заявил, что избежать госпитализации и возможного летального исхода при коронавирусе поможет своевременное обращение к врачу. По его словам, часто люди не спешат обращаться к специалистам и лечатся сами, порой народными способами, в результате чего болезнь прогрессирует до тяжёлой формы и уже требуется госпитализация.