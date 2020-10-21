Суточный прирост заболевших COVID-19 в РФ снизился

https://static.news.ru/photo/4c969394-1372-11eb-9f71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По данным на 21 октября, за прошедшие сутки в 85 регионах России выявлено 15 700 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Отмечается, что 25,9% заболевших не имели клинических проявлений болезни. Также зафиксировано 317 смертельных исходов. Стоит заметить, что суточный прирост заражённых по стране оказался меньше, чем накануне, когда сообщалось о выявлении 16 319 новых случаев.

Всего за период пандемии, которая была объявлена в марте 2020 года, коронавирусом заболели 1 447 335 россиян. 1 096 560 из них поправились, 24 952 случая закончились летальным исходом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что заболеваемость COVID-19 в России может расти ещё две-три недели. Такой прогноз дал внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов.