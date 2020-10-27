В России за сутки скончались 346 пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/c5720378-18f1-11eb-9142-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние 24 часа в России умерли 346 человек с поставленным диагнозом COVID-19. Это на 26 человек больше, чем днём ранее, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В Москве от коронавируса скончались 75 пациентов, число жертв эпидемии в Санкт-Петербурге составило 57 человек.

В Ростовской области не удалось спасти 17 пациентов, по 12 человек умерло в Костромской, Нижегородской и Московской областях, а также в Удмуртии, 10 человек стали жертвами коронавируса в Иркутской области.

Всего с начала пандемии в стране от COVID-19 скончались 26 935 человек.

За сутки было выявлено 16 202 новых случая заражения, 12 361 человек вылечился от инфекции.

Как писал NEWS.ru, Роспотребнадзор заявлял, что бизнес на территории Москвы не будет закрываться «тотально» в условиях новых ограничительных мер в рамках борьбы с пандемией.