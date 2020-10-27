Роспотребнадзор: московский бизнес не ожидает «тотальное» закрытие

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Бизнес на территории Москвы не будет закрываться «тотально» в условиях новых ограничительных мер в рамках борьбы с пандемией коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сообщили представители Роспотребнадзора.

Ранее СМИ передавали, что с 28 октября на территории России начал действовать всеобщий режим обязательного ношения масок в общественных местах.

Теперь граждане должны использовать указанное средство индивидуальной защиты при поездке в лифте, в такси или в общественном транспорте. Кроме того, маску нужно надевать в местах общего пользования, которые вмещают 50 и более человек одновременно.