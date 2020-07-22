В России за сутки COVID-19 выявили ещё у 5862 человек

https://static.news.ru/photo/b1629b52-cbf0-11ea-ab78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России выявлено 5862 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них у 25,9% больных не было никаких симптомов.

Больше всего новых инфицированных в Москве — 638 человек. Следом идут Свердловская область с 234 заражёнными, Ханты-Мансийский автономный округ — там диагноз поставлен 221 человеку, Нижегородская область, где выявили 217 заражённых, и Санкт-Петербург с 186 новыми случаями инфицирования.

За сутки в стране полностью выздоровели 9669 человек с диагнозом COVID-19, умерли 165.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 789 190 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 12 745 летальных исходов, выздоровели 572 053 человека. При этом наблюдается снижение числа выявляемых каждый день заболевших. Так, три недели назад речь шла о 6760 пациентах, сегодня их почти на 900 меньше.

Как ранее писал NEWS.ru, уровень популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции в стране составляет в РФ 26%. Такие данные привела глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что иммунитет к COVID-19 формируется у всех, кто переболел, включая тех, кто перенёс коронавирус в тяжёлой форме, а также у бессимптомных больных. При этом стойкость приобретённого организмом иммунитета стоит оценивать не ранее чем через 48 дней после перенесённого заболевания.