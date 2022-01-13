В России выявили максимум заражений COVID-19 с конца 2021 года

13 января в России официально выявили 21 155 случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки. Это на три тысячи больше, чем днём ранее, и максимальный показатель с 28 декабря прошлого года. Полностью вылечились 25 984 человека, умерли — 740, сообщает оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

Наибольшее количество заражений за сутки зафиксировано в Москве — 5490 человек. Это почти на полторы тысячи больше показателя 12 января и максимум с 11 ноября 2021 года. В Санкт-Петербурге заболели 1839 человек, в Московской области — 1556.

Днём ранее в России за сутки выявили 17 946 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. 2655 заражённых не имели клинических проявлений инфекции. При этом в Москве было зафиксировано 4008 заболевших.

Ранее главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил о готовности к увеличению количества больных с коронавирусом. По его словам, во временном госпитале уже подготовлены дополнительные койки.

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН, профессор Пётр Чумаков сообщил, что в России началась пятая волна пандемии коронавируса, вызванная штаммом «омикрон». Он подчеркнул, что первый удар в конце января — начале февраля примет на себя Москва, а сама волна COVID-19 окажется наиболее мощной из всех. Однако смертность расти не будет из-за меньшей патогенности штамма.

Ранее стало известно, что новый рекорд по суточному показателю заболеваемости COVID-19 зафиксировали во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Там отметили, что 12 января (на 20:04 мск) в мире было зарегистрировано 3 395 785 случаев заражения.