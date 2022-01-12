В России за сутки вновь выявили более 17 тысяч новых случаев COVID-19

В России число новых случаев заражения коронавирусом достигло 17 946 в 85 регионах, из них 2 655 заражённых не имели клинических проявлений, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Днём ранее медики выявили 17 525 случаев COVID-19.

За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 17 946 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 655 (14,8%) без клинических проявлений, — говорится в сообщении.

Больше всего заболевших выявлено в Москве (4008), Московской области (1238) и Санкт-Петербурге (1659). Общее число заболевших в стране коронавирусом с начала пандемии составило 10 702 150 человек.

За сутки от вируса вылечились 26346 человек, скончались — 745. Всего от вируса умерли 318 432 пациента, выздоровели 9 758 364 человека.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что суточная заболеваемость коронавирусом в России в связи с распространением нового штамма «омикрон» при неблагоприятном прогнозе и несоблюдении санитарных мер может достигнуть шестизначных цифр. Она отметила, что «омикрон» зафиксирован уже в 13 регионах РФ, большинство заражённых вернулись из Турции, Великобритании и ОАЭ.