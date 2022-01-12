В ВОЗ зафиксировали антирекорд по числу заразившихся COVID-19 за сутки

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о новом антирекорде по суточному показателю заразившихся коронавирусом. В организации отметили, что 12 января (на 20:04 мск) в мире зарегистрировано 3 395 785 случаев заражения, сообщает ТАСС.

Агентство отмечает : после того как показатель заболеваемости впервые превысил за сутки 3 млн человек, число заражённых с начала пандемии возросло до 312 173 462. В мире от смертоносной инфекции умерли 5 501 000 человек.

Предыдущий антирекорд зафиксировали 6 января, когда за 24 часа ВОЗ получила сообщения о 2 618 130 заразившихся. Таковы данные официальной статистики, предоставляемой государствами.

В ВОЗ напомнили, что отметка 300 млн была пройдена 8 января, 250 млн — 9 ноября, а 200 млн — 5 августа. Наибольшее число заболевших зафиксировано в США — 61 332 277, Индии — 36 070 510 и Бразилии — 22 558 695 человек.

Ранее стало известно, что в России началась пятая волна пандемии коронавируса, вызванная новым штаммом «омикрон», заявил вирусолог, член-корреспондент РАН, профессор Пётр Чумаков. Он подчеркнул, что первый удар в конце января — начале февраля примет на себя Москва, а сама волна COVID-19 будет наиболее мощной из всех, однако смертность расти не будет из-за меньшей патогенности штамма.