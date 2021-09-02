В России началась вакцинация от гриппа

Глава Роспотребнадзора Анна Попова дала старт вакцинации от гриппа на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Попова отметила стабильный уровень заболеваемости ОРВИ, одновременно с этим заявив о случаях гриппа, вызванных вирусом А H3N2. В наступающем сезоне планируется привить от гриппа более 87 млн человек, в том числе до 60% всех россиян и до 75% пациентов, отнесённых к группам риска.

И это не самый лучший прогностический признак, — сказала она.

Ранее эксперты сообщили, что грипп в этом году может циркулировать в России активнее, чем в прошлом, также сохраняется опасность заболевания гриппом в сочетании с коронавирусной инфекцией. При этом от гриппа нужно успеть привиться до конца октября, поскольку в ноябре и декабре погода будет особенно располагать к заражению различными вирусами. Если же человек привился от коронавируса, то перед тем как делать прививку от гриппа, следует переждать не менее месяца после прививки вторым компонентом вакцины.

Между тем во Всемирной организации здравоохранения заявили, что медицинские лаборатории за время пандемии занимались разработками препаратов от коронавирусной инфекции и переставали следить за штаммами гриппа. Из-за этого прививки стали слабее защищать людей от вирусов гриппа, из-за чего в дальнейшем не исключены серьёзные вспышки заболевания.