В России COVID-19 побороли ещё 3133 пациентов

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За последние сутки в России из больниц по выздоровлению от коронавирусной инфекции выписали 3 133 человек. Накануне поборовших COVID-19 было на 400 больше.

При этом оперштаб сообщает, что выявлено ещё 4 892 заболевших. Из них 26,1% не имели клинических проявлений болезни.

С начала эпидемии в России выявили 927 745 инфицированных, 15 740 из них скончались (+55 за последние сутки), выздоровели 736 101 человек.

11 августа была зарегистрирована первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V». Эта вакцина является векторной двухкомпонентной вакциной на основе аденовирусов. Для доставки генетической информации SARS-CoV-2 в организм человека используется носитель на основе другого вируса (вектор), а два компонента — это два отдельных препарата (на основе двух немного отличающихся векторов-аденовирусов), которыми в два этапа, с промежутком в три недели, иммунизируют людей.

Первая партия препарата уже произведена. В гражданский оборот вакцина может поступить спустя месяц после старта третьего пострегистрационного этапа исследований препарата, писал NEWS.ru.