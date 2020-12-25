В РФПИ назвали способ преодолеть дальнейшие мутации COVID-19

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Последующие мутации коронавируса поможет преодолеть масштабная вакцинация. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Один из способов побороть активное мутирование вируса в дальнейшем — это всё-таки масштабная вакцинация, потому когда больше людей вакцинировано, вирус, соответственно, меньше мутирует, — сказал Дмитриев в эфире телеканала «Россия 24».

Российская вакцина «Спутник V», продолжил глава РФПИ, хорошо работает при небольших мутациях COVID-19, но, по его мнению, «безусловно, следить за мутациями надо».

Новый штамм коронавируса впервые обнаружили британские медики. После этого Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Великобритании подтвердил, что мутировавший вариант COVID-19 распространяется быстрее и требует от населения ещё большей осторожности. Несмотря на то что новый штамм коронавирусной инфекции, судя по предварительным оценкам, может быть заразнее на 70%, это ещё не значит, что он опаснее, утверждают специалисты.

В России определятся с дальнейшими ограничительными мерами по ситуации с мутацией коронавирусной инфекции в Великобритании, как только получат полную информацию о ней. На данный момент воздушное сообщение между РФ и Великобританией приостановлено. При этом на территории России новый штамм пока не обнаружен.

Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что новый британский штамм коронавируса пока к ним не поступал. По его словам, исследования новой мутации помогли бы учёным посмотреть, как сыворотка крови получивших вакцину нейтрализует COVID-19.