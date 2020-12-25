Центр Гамалеи пока не получал образец британского штамма COVID-19

https://static.news.ru/photo/009593b6-46a6-11eb-87a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chadi/Xinhua/Global Look Press

Образец мутировавшего коронавируса, обнаруженного в Великобритании, пока не поступал в российский центр имени Гамалеи. Об этом сообщил директор учреждения Александр Гинцбург.

Нет, нам никто ничего не передавал, — сказал он РИА Новости.

Эксперт пояснил, что исследования нового штамма помогли бы учёным посмотреть, как сыворотка крови получивших вакцину нейтрализует коронавирус.

Глава центра Гамалеи ранее рассказал, что первая российская вакцина «Спутник V» способна защитить от новой мутации COVID-19, так как она затрагивает лишь небольшую точку на поверхности белка вируса. Отечественная прививка создаёт иммунитет ко всему спайк-белку коронавируса, а британский штамм изменяет только одну небольшую точку на поверхности этого белка.

Новый штамм коронавируса впервые обнаружили британские медики. После этого Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Великобритании подтвердил, что мутировавший вариант COVID-19 распространяется быстрее и требует от населения ещё большей осторожности. Несмотря на то что новый штамм коронавирусной инфекции, судя по предварительным оценкам, может быть заразнее на 70%, это ещё не значит, что он опаснее, утверждают специалисты.

В России определятся с дальнейшими ограничительными мерами по ситуации с мутацией коронавирусной инфекции в Великобритании, как только получат полную информацию о ней, заявила ранее Попова. На данный момент воздушное сообщение между РФ и Великобританией приостановлено. В России пока не обнаружено нового британского штамма вируса.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что российские тест-системы способны выявлять новую мутацию коронавируса.