Российские тесты могут распознавать «британский» штамм COVID-19

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Тест-системы Роспотребнадзора способны выявлять новую мутацию коронавируса, обнаруженную в Великобритании. Об этом рассказала глава ведомства Анна Попова.

Наши тест-системы видят коронавирус в любом его варианте, — заверила Попова в эфире телеканала «Россия 24».

Она пояснила, что сейчас во всём мире нет тестов, способных дифференцировать коронавирус именно с мутацией. При этом российский институт, продолжила глава Роспотребнадзора, уже работает над созданием такой тест-системы.

И я уверена, что в течение недели мы это сделаем, — добавила Попова.

Новый штамм коронавируса впервые обнаружили британские медики. После этого Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Великобритании подтвердил, что мутировавший вариант COVID-19 распространяется быстрее и требует от населения еще большей осторожности. Несмотря на то, что новый штамм коронавирусной инфекции, судя по предварительным оценкам, может быть заразнее на 70%, это ещё не значит, что он опаснее, утверждают специалисты.

В России определятся с дальнейшими ограничительными мерами по ситуации с мутацией коронавирусной инфекции в Великобритании, как только получат полную информацию о ней, заявила ранее Попова. На данный момент воздушное сообщение между РФ и Великобританией приостановлено. В России пока не обнаружено нового британского штамма вируса.

Ранее глава Роспотребнадзора заверила, что отечественные вакцины от коронавирусной инфекции эффективны против мутаций COVID-19, сообщал NEWS.ru.