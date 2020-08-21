В РФ от COVID-19 за сутки выздоровели 3162 человека

https://static.news.ru/photo/75ae048a-e517-11ea-9a10-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские врачи за последние сутки выписали 3162 пациента по выздоровлении от COVID-19. Накануне число поправившихся от коронавирусной инфекции превышало шесть тысяч.

Как сообщает оперативный штаб, также за сутки было подтверждено 4852 новых диагноза. Причём 23,6% заболевших не имели никаких симптомов.

Всего с начала эпидемии в РФ выявлено 956 749 случаев коронавируса, 16 383 из них закончились летальным исходом (+73 за последние сутки), выздоровело 770 639 человек. Таким образом, учитывая умерших и излечившихся, COVID-19 в настоящее время болеют 169 727 жителей России.

Как ранее писал NEWS.ru, вирусолог Александр Бутенко прокомментировал информацию о существовании в России более 100 штаммов коронавируса. По его словам, каждый вирус имеет несколько штаммов, или индивидуальных возбудителей. Наличие более сотни таких штаммов говорит о том, что вирус мутирует и не является чем-то необычным.