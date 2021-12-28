В Псковской области испортилось 45 тыс. доз вакцины от коронавируса

Около 45 тыс. вакцин он коронавируса испортились из-за условий хранения и транспортировки в Псковской области. По сообщениям ТАСС, у госпредприятия «Фармация» сломалась морозильная установка. Губернатор области Михаил Ведерников пообещал провести проверку произошедшего.

Произошёл неприятный инцидент: вышла из строя морозильная установка, которая находится в государственном предприятии «Фармация», в результате чего пришло в негодность почти 45 тыс. доз вакцины. Если быть точным, 33 310 доз «Спутника V» и 11 500 доз «Спутника Лайт», — сказал Ведерников.

Он отметил, что в области есть достаточно большой запас «Спутника V». Ведомство рассчитывало на «Спутник Лайт», поскольку на него увеличился спрос среди населения. Ведерников сказал, что обсудит с Минздравом вопрос дополнительной поставки вакцины в регион.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России должен достичь 90%.

Вирусолог Анатолий Альтштейн уточнил, что добиться стопроцентной вакцинации россиян от коронавируса невозможно, однако стоит привить как можно больше граждан. Говоря о защите от коронавируса новорождённых детей, вирусолог отметил, что младенцам антитела могут передаваться с молоком матери, если она вакцинирована, в целом же новорождённые мало восприимчивы к этой инфекции.