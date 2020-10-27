В психбольнице Симферополя произошла вспышка коронавируса

https://static.news.ru/photo/8e14529a-18fc-11eb-99ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

81 человек заразился коронавирусной инфекцией в психиатрической больнице № 1 в Симферополе. Об этом собщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым Наталья Пеньковская.

Как она отметила на заседании республиканского оперштаба, половина заразившихся — медицинские работники. При этом у 56 человек COVID-19 протекает безсимптомно.

Вспышка инфекции произошла из-за того, что при приёме на лечение от больных не требовали результатов исследования на COVID-19.

Это способствовало распространению заболеваемости в разных отделениях больницы. Эпидрасследование продолжается.​ Виновные должностные лица будут привлечены к ответственности, — заверила Наталья Пеньковская.

На территории психиатрической больницы теперь развернут ковидный госпиталь.

За последние сутки в Крыму выявлен 251 заболевший коронавирусом, при этом 260 человек выписано по выздоровлении. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 8784 случая заражения коронавирусной инфекцией.

На сегодняшний день в России выявлено 1 563 976 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 26 935 летальных исходов, выздоровел 1 171 301 человек, писал NEWS.ru.