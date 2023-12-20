В Петербурге ввели масочный режим: что это значит, нужно ли носить маски В Петербурге ввели масочный режим при проведении массовых мероприятий

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В Санкт-Петербурге с 20 декабря при проведении массовых новогодних, спортивных и культурных мероприятий вводится масочный режим. Что это значит для жителей города?

Почему в Петербурге ввели масочный режим

В Роспотребнадзоре Северной столицы объяснили, что решение о вводе масочного режима в городе связано с осложнением эпидемиологической ситуации по заболеваемости гриппом, острыми респираторными инфекциями (ОРВИ), новой коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями.

«В динамике за последние 4 недели, с 47-й недели по 50-ю неделю 2023 года, заболеваемость ОРВИ и гриппом совокупного населения увеличилась на 87,1%, среди взрослого населения — на 119,3%, среди детского населения — на 65,0%», — сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

Также отмечается, что за 50-ю календарную неделю показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией увеличился на 18,7% по сравнению с предыдущей неделей.

Что ждет жителей Петербурга

Главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу Наталия Башкетова подписала постановление, где говорится, что масочный режим при проведении массовых новогодних, спортивных, культурных мероприятий вводится в культурной столице с 20 декабря.

«Руководителям всех организаций и учреждений независимо от форм собственности при организации и проведении массовых новогодних, спортивных, культурных мероприятий обеспечить: использование работниками организаций и учреждений средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок)», — сообщается в документе.

Сообщается, что в медицинских стационарах и социальных учреждениях вводится запрет на посещения. Пускать будут тех лиц, которые осуществляют уход за тяжелыми и лежачими пациентами. Медицинским организациям необходимо разграничить потоки больных для исключения внутрибольничной передачи инфекций.

Помимо масочного режима, управление Роспотребнадзора по Петербургу также приняло ряд других мер. В частности, в больницах будут развернуты дополнительные отделения для приема больных гриппом, ОРВИ, внебольничными пневмониями и коронавирусом.

При проведении массовых новогодних, спортивных и культурных мероприятий будут, как и раньше, измерять температуру, контролировать проветривание помещений. Маски пока должны быть только на сотрудниках организаций, которые обеспечивают мероприятие.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Будут ли закрывать школы

Временное приостановление учебного процесса на семь дней будет введено, если в группе или классе на занятиях отсутствует 20% учащихся по причине заболевания ОРВИ, гриппом или новой коронавирусной инфекцией.

«Закрытие класса (классов)/группы (групп) на сок не менее 10 календарных при регистрации двух и более случаев внебольничных пневмоний. Временной приостановление деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, сроком до 10 календарных дней при регистрации 10 и более случаев внебольничных пневмоний», — говорится в постановлении.

В учебных заведениях необходимо соблюдение температурного режима, а также проведение усиленной дезинфекции всех помещений, отмечается в документе.

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